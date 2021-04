Ici tout commence : Teyssier révèle sa maladie, Caroline démasquée, ce qui vous attend jeudi 29 avril (épisode 129 en avance)

4.3 ( 6 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 129 qui sera diffusé le jeudi 29 avril, Teyssier fait ses débuts en tant que nouveau directeur de l’institut.



Clotilde annonce officiellement sa nomination, aux côtés de Rose et Antoine.



Teyssier fait un discours et félicite Claire pour son travail en tant que directrice, notamment la modernité qu’elle a apporté à l’institut. Un discours qui n’est pas du goût de Clotilde, qui le recadre… Elle lui rappelle que c’est elle qui lui a soufflé pour l’ajout de vanille à son plat ! Mais Teyssier affirme qu’il est désormais directeur et qu’il ne compte pas lui rendre de compte !

De son côté, Charlène se réjouit de la nomination de son père, mais pas Théo. Le fils de Teyssier est dégoûté et veut carrément quitter l’institut et la maison familiale ! Constance essaie de le convaincre de rester, Théo comprend qu’on lui cache quelque chose… Quand Emmanuel voit que son fils est sur le départ, il décide de dire la vérité à ses enfants : il est malade, il a la sclérose en plaques !



Salomé essaie de remonter le moral de Maxime, elle sert un petit déjeuner au lit. Elle retrouve ensuite la cheffe Listrac, dont le comportement agace et intrigue Salomé… En effet, elle lui explique qu’elle est elle aussi orpheline et qu’elle se sent proche d’elle. Elle affirme qu’elle fera tout pour l’aider et lui propose des cours particuliers… Salomé refuse et préfère rejoindre Maxime. Elle précise à la cheffe qu’elle ne veut aucun passe droit ni cours particuliers.

Quant à Caroline, elle projette de prendre un appartement avec ses filles. Et elle n’hésite pas à voler encore 5 bouteilles de grands crus à l’institut ! Ludivine surprend Caroline aux marais salants, elle a caché les bouteilles sous une barque ! Caroline se justifie en expliquant qu’elle a besoin de l’argent de la vente des bouteilles pour son appartement. Elle affirme qu’elle ne compte pas les rendre et demande à Ludivine de garder le secret !

Mais au double A, Lisandro se rend compte que des bouteilles ont été volées et réalise qu’on a truqué l’inventaire…

Rendez-vous jeudi 29 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

