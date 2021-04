Plus belle la vie en avance : Xavier fait une déclaration à Elsa (vidéo PBLV épisode n°4263)

5 ( 6 )



C’est un coup de coeur pour le moins compliqué que ressent Xavier Revel dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il est tombé sous le charme d’Elsa alors que son procès a débuté…



Mais la semaine prochaine, Xavier ne peut s’empêcher d’aller parler à Elsa pour lui dire ce qu’il ressent.



Dans l’épisode de mercredi prochain, Xavier fait une belle déclaration à Elsa. Il affirme qu’elle a changé sa vie, qu’il se sent vivant et qu’il voudrait être avec elle tout le temps. Elsa affirme qu’elle ne ressent rien de son côté, Xavier pense qu’elle ment… Mais Elsa lui rappelle que ce qu’elle ressent ou pas ne changera rien, il y aura toujours son procès au milieu. Elle lui demande de ne pas chercher à la revoir et de ne plus lui parler !

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4263 du 21 avril 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

