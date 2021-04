Un si grand soleil : Enric avoue, Manu se prend une balle, ce qui vous attend mardi 20 avril (épisode n°627 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°627 qui sera diffusé le mardi 20 avril, Enric va avouer sa tromperie à Mo !



En effet, chez L Cosmétiques, Gary continue de faire des sous-entendus à Enric…

Ce dernier n’en peut plus et le confronte : Gary annonce à Enric qu’il est au courant pour son aventure avec Myriam ! Gary lui dit qu’il ne mérite pas Mo et Inès, et que c’est un minable… Enric en parle à Myriam, qui lui répond qu’il va devoir faire un choix.



Et alors que Myriam confie à Claire qu’elle n’a pas envie de s’engager, Enric se décide à parler à Mo. Il lui annonce qu’il la trompe et qu’il a des sentiments pour sa maîtresse ! Enric affirme l’aimer elle aussi, et quand Mo lui demande ce qu’il compte faire, il lui répond qu’il ne sait pas !

De son côté, Becker demande à Alex de retrouver le fameux Marc… Il va attendre Julie à la sortie de son travail pour s’excuser. Elle l’envoie balader, elle ne veut plus le voir. Alex boit et arrive alcoolisé à la planque… Il s’endort au lieu de surveiller la maison de Julie !

Manu et Akim prennent le relais et voit un camion de livraison arriver. C’est Charvay, qui est armé et menace Julie pour qu’elle le suive. Manu décide d’intervenir, il prend une balle et s’écroule tandis que Charvay prend la fuite avec Julie.

Rendez-vous mardi 20 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

