Un si grand soleil : Alex dérape, Enzo menacé par Etienne, ce qui vous attend jeudi 7 avril (épisode n°619 en avance)

5 ( 6 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°619 qui sera diffusé le jeudi 8 avril, Inès décide de porter plainte.



Annonces



Annonces

En effet, la jeune femme se rend au commissariat pour déposer plainte pour la publication de sa vidéo personnelle.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 avril 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Quand on lui demande si elle a une idée de qui aurait pu faire ça, elle explique avoir envoyé la vidéo à son petit ami, Jules, et que leur couple ne va pas très bien en ce moment… Plus tard, la mère de Jules reçoit un appel du commissariat l’informant que son fils doit être auditionné.



Annonces





De son côté, Enzo informe Etienne qu’Inès a porté plainte. Il veut aller dire la vérité à la police mais Etienne n’hésite pas à le menacer ! Il lui dit que s’il parle, il s’en prendra à sa mère !

Gary soutient sa fille et Mo. Chez L Cosmétiques, il fait des sous-entendus à Enric… Il lui dit qu’il doit être présent pour Mo et pour Inès.

Quant à Alex, il est toujours en mission surveillance de Julie. Il s’introduit chez elle pour placer micros et caméras. Mais elle rentre plutôt chez elle et Alex saute par la fenêtre pour s’échapper… Julie le repère et Alex doit inventer un mensonge pour expliquer sa présence. Elise est furieuse contre Alex, qui a dérapé en prenant trop de risques, mais elle décide de le couvrir.

Rendez-vous jeudi 8 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés