Un si grand soleil en avance : Jules soupçonné par la police (résumé + vidéo épisode n°619 du 8 avril 2021)

Un si grand soleil du 8 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont mal tourner ce soir pour Jules dans votre série « Un si grand soleil » ! En effet, alors qu’Inès a décidé de porter plainte concernant la vidéo d’elle qui a été mise en ligne sans son accord, c’est son petit ami, Jules, qui va être soupçonné par la police…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 619

Jules et sa mère rangent leurs courses sur le parking du supermarché quand le téléphone de la mère de Jules sonne… Elle peine à le trouver au fond de son sac et écoute le message. Il s’agit de la police, qui doit auditionné Jules au commissariat le lendemain matin !



Et alors qu’Enzo se sent pris au piège, Inès espère trouver vite une solution au problème qu’elle rencontre. Par ailleurs, si Jérémy ne semble pas prêt à tourner la page, Alex prend des initiatives hasardeuses.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 8 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

