Un si grand soleil en avance : Manu soutient Alex (résumé + vidéo épisode n°629 du 22 avril 2021)

Un si grand soleil du 22 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alex est en bien mauvaise posture ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil »… En effet, Julie veut porter plainte contre lui et ses collègues lui en veulent de les avoir trahis… Mais Manu lui assure son soutien.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 629

Alors qu’Alex a dérapé et qu’il va avoir l’IGPN sur le dos, il peut compter sur le soutien de Manu. Celui-ci ne comprend pas qu’il ne lui ait rien dit pour sa liaison avec Julie. Alex explique qu’il a eu un coup de coeur et qu’il a préféré le protéger en le tenant à l’écart… Manu le félicite quand même pour l’arrestation de Charvay et promet de rappeler à Becker que c’est grâce à lui.



Tandis que Julie laisse libre cours à sa colère, Alex se retrouve en mauvaise posture. Quant à Johanna, elle n’en peut plus de l’ambiance à la maison, et Julien entrevoit de nouvelles perspectives pour son entreprise…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 22 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

