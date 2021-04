Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 avril 2021

4.9 ( 13 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 23 avril 2021 – Le week-end de Pâques n’est pas fini mais votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » sera de retour demain soir. Et si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment d’en savoir plus puisque Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Enric va être contraint de dire la vérité ! Mo va tomber de haut… Quant à Alex, il se retrouve en mauvaise posture dans le cadre d’une nouvelle enquête.

Quant à Johanna, sa nouvelle vie chez Julien ne s’annonce pas si rêvée que ce qu’elle croyait…



Lundi 19 avril 2021, épisode 626 : Alors que Manu se lance dans une course-poursuite pour mettre la main sur un suspect, Mo veut remonter le moral de sa fille. De son côté, Gary a de plus en plus de mal à cacher sa colère.

Mardi 20 avril 2021, épisode 627 : Alors que Jérémy a presque gagné la partie, Gary vide enfin son sac. Enric, mis face à ses responsabilités, doit enfin dire la vérité. Quant à Jules, il n’a qu’une envie : passer à autre chose.

Mercredi 21 avril 2021, épisode 628 : Tout s’accélère du côté des policiers : même quand Alex sent qu’il perd le contrôle de la situation, il reste déterminé à ne rien lâcher. De son côté, Julie ne compte pas se laisser faire.

Jeudi 22 avril 2021, épisode 629 : Tandis que Julie laisse libre cours à sa colère, Alex se retrouve en mauvaise posture. Quant à Johanna, elle n’en peut plus de l’ambiance à la maison, et Julien entrevoit de nouvelles perspectives pour son entreprise.

Vendredi 23 avril 2021, épisode 630 : Alors qu’Arthur mijote quelque chose, Enzo se réjouit d’un rapprochement récent. De son côté, Élise plaide en faveur d’Alex. Akim, de son côté, apprend les ficelles du métier aux côtés de Manu.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 5 au 9 avril 2021 en cliquant ICI

du 12 au 16 avril 2021 en cliquant ICI

