« Zone Interdite » du dimanche 25 avril 2021 : au sommaire ce soir « Ces Français qui créent des campings aux quatre coins du monde »

5 ( 4 )



Annonces





« Zone Interdite » du dimanche 25 avril 2021. Ce soir, retrouvez un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay. Il nous sera bien sûr présenté par Ophélie Meunier.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Zone Interdite » du dimanche 25 avril 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Avec ses 8 000 campings, la France est championne du monde du secteur, juste derrière les États-Unis. Les vacances en plein-air, une passion bien de chez nous, tout un savoir-vivre que des Français exportent avec succès à l’étranger. Ils déclinent le camping en version Robinson Crusoé ou en option tout confort. Du Mexique au Portugal, de l’Espagne au Québec, nous allons faire un tour du monde des campings à l’accent français.

Au sud du Mexique, à Puerto Escondido, Pierre et Olivier, deux frères jumeaux, ont quitté la Seine-Saint-Denis il y a vingt ans, pour créer le campement « Buena Onda ». Avec ses cabanes posées à même le sable au bord de l’océan Pacifique et des tarifs à partir de 5 euros la nuit, leur camping attire aujourd’hui des voyageurs du monde entier. Les jumeaux ont ancré leur vie de famille avec femmes et enfants autour de ce spot incroyable.

Il y a trois ans, Marc et Stéphanie ont vendu les deux campings qu’ils possédaient dans la Drôme pour s’installer au Québec. Ici, dans les grands espaces canadiens, ils ont acheté un immense terrain de 24 hectares et donné une autre dimension à leur business. Ici les camping-car sont des monstres mécaniques de plus de dix mètres de long, de véritables maisons sur roues, une version XXL du caravaning.



Annonces





En Espagne, sur la très touristique Costa Blanca, Céline et David, parents de quatre enfants, sont en train de construire une success-story. En France, ils travaillaient dans la grande distribution. Ils ont décidé de changer d’air et ont racheté un camping espagnol un peu assoupi, mais très bien placé. Le jeune couple y travaille d’arrache-pied avec 45 employés pour faire tourner l’affaire. Principal argument du lieu : l’ambiance festive garantie ! Le succès est tel qu’ils prospectent déjà pour ouvrir un deuxième établissement.

Dans le sud du Portugal, dans l’Algarve, le camping « à la française » est une histoire de famille entre un père et sa fille. Pierre et Agnès tiennent un camping quatre étoiles, classé numéro un dans le pays. Chaque année, ils réalisent d’importants investissements pour monter en gamme. Leur dernière folie : des bungalows grand luxe avec jacuzzi privé, de quoi convaincre les plus récalcitrants à la vie sous la tente.

Avec ses 8 000 campings, la France est championne du monde du secteur. Aux 4 coins du monde, nous allons découvrir des campings à l'accent français.

📺 #ZoneInterdite, demain à 21.05 pic.twitter.com/oyNYz8FWFQ — M6 (@M6) April 24, 2021

Avec ses 8 000 campings, la France est championne du monde du secteur. Aux 4 coins du monde, nous allons découvrir des campings à l’accent français… ce soir dès 21h05 sur M6 dans « Zone Interdite ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés