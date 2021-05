Audiences TV prime 12 mai 2021 : « Top Chef » encore leader devant « The Resident », « Taxi 2 » en forme

5 ( 6 )



Audiences TV prime 12 mai 2021. Hier soir c’est encore M6 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec son concours gourmand « Top Chef »



Verdict : 3.50 millions gourmands, 16.1% de pda sur l’ensemble du public et 28.9% de pda auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl).

Audiences TV prime 12 mai 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et le final de la saison 3 de « The Resident ». Mais pas de quoi pavoiser avec seulement 2.99 millions de fidèles et 13% de part de marché pour les deux derniers épisodes.

C’est « La carte aux trésors » de France 3 qui complète notre podium. Hier soir direction la Vendée des îles. Et 2.31 millions de français se sont évadés avec Cyril Féraud et ses aventuriers d’un soir, soit 10.5% des téléspectateurs. C’est la meilleure pda de la saison.



📊 #Audiences #Jeux

Hier soir, #LaCarteAuxTrésors a pris les îles de la Vendée comme terrain de jeux !

Et vous avez été nombreux à vouloir les découvrir : 2,3M de tvsp et 10,5% de PdA (la meilleure de la saison en cours) #LCAT @cyrilferaud @france3tv pic.twitter.com/56IOZT1SNt — France3ServicePresse (@France3Presse) May 13, 2021

En mode rediffusion le téléfilm de France 2 « Baisers cachés » affiche 2.11 millions de téléspectateurs et 9% de part d’audience moyenne.

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film « Taxi 2 », vu ou revu par 1.61 million d’inconditionnels (pda 7.2%)

