« Meurtres à Toulouse » puis « Meurtres dans les Landes » ce soir sur France 3 (samedi 29 mai 2021)

« Meurtres à Toulouse » puis « Meurtres dans les Landes » ce soir sur France 3. Voilà le programme de votre soirée télé de ce samedi 29 mai 2021. Deux téléfilms issus de la collection « Meurtres à … ». Le premier est inédit, le second est en mode rediffusion.



Rendez-vous dès 21H05 sur France 3 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Meurtres à Toulouse » dès 21h05

Et avec dans les rôles principaux Lionnel Astier et Camille Aguilar.

L’histoire



Quel rapport peut-il y avoir entre des cadavres retrouvés au petit matin à différents endroits de Toulouse et les paroles d’une chanson de Claude Nougaro ? C’est cette enquête délicate que vont devoir résoudre le commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie, et la jeune Cécile Gimet, tout juste sortie de l’école de police, dont c’est la première enquête sur le terrain.

Diminué par la maladie, Keller mettra un point d’honneur à boucler cette enquête au plus vite. Quant à Cécile, elle ne se doute pas que cette histoire va faire resurgir dans sa vie les secrets douloureux de sa propre enfance.

« Meurtres dans les Landes » dès 22H40

Et avec dans les rôles principaux Xavier Deluc et Barbara Cabrita.

Alors que l’artiste Antoine Duprat s’apprête à présenter sa sculpture place de la Mairie à Hossegor, le corps sans vie à moitié nu de Juliette Laborde est découvert empalé sur une des branches de l’œuvre.

L’officier des douanes Walter Beaumont enquêtait 3 jours auparavant sur la jeune femme condamnée pour une affaire de trafic, en possession suspecte de billets . Il est donc immédiatement dépêché sur les lieux par le procureur afin de travailler en collaboration avec la capitaine Isabelle Hirigoyen, son ancienne collègue.

« Meurtres à Toulouse » puis « Meurtres dans les Landes » ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

