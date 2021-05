Ce soir à la télé, 65e concours Eurovision de la chanson : liste des finalistes et ordre de passage (VIDEOS)

4.4 ( 13 )

Ce soir à la télé, place à la finale du 65eme concours Eurovision de la chanson. Cette année, le rendez-vous est donné à Rotterdam (Pays-Bas) depuis le Ahoy Arena. Du côté des commentaires on retrouvera Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Pour défendre les couleurs de la France, Barbara Pravi avec son titre «Voilà».



Annonces



Annonces



Annonces





65eme concours Eurovision de la chanson : liste des finalistes et ordre de passage

🇨🇾Chypre / Elena Tsagrinou – El Diablo 🇦🇱 Albanie / Anxhela Peristeri – Karma 🇮🇱Israël / Eden Alene – Libérez-moi 🇧🇪Belgique / Hooverphonic – The Wrong Place 🇷🇺 Russie / Manizha – Femme russe 🇲🇹 Malte / Destiny – Je Me Casse 🇵🇹 Portugal / The Black Mamba – L’ amour est de mon côté 🇷🇸 Serbie / Ouragan – Loco Loco 🇬🇧 Royaume-Uni / James Newman – Embers 🇬🇷 Grèce / Stefania – Last Dance 🇨🇭 Suisse / Gjon’s Tears – Tout l’Univers 🇮🇸 Islande / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – 10 ans 🇪🇸 Espagne/ Blas Cantó – Voy A Querdarme 🇲🇩 Moldavie / Natalia Gordienko – SUCRE 🇩🇪 Allemagne/ Jendrik – Je ne ressens pas de haine 🇫🇮 Finlande / Blind Channel – Dark Side 🇧🇬 Bulgarie / Victoria – Grandir , c’est vieillir 🇱🇹Lituanie / The Roop – Discothèque 🇺🇦Ukraine / Go_A – Shum 🇫🇷 France / Barbara Pravi – Voilà 🇦🇿Azerbaïdjan / Efendi – Mata Hari 🇳🇴 Norvège / TIX – Ange déchu 🇳🇱 Pays-Bas (hôtes)/ Jeangu Macrooy – Naissance d’un nouvel âge 🇮🇹 Italie / Måneskin – Zitti E Buoni 🇸🇪 Suède / Tusse – Voix 🇸🇲 Saint-Marin / Senhit – Adrenalina

Notez la présence sur scène de Duncan Laurence, Afrojack, Glennis Grace et Wulf.

Le 65e concours Eurovision de la chanson est à suivre ce soir dès 21 heures sur France 2 mais aussi en live et streaming gratuit sur France.TV



Annonces





Regardez également la diffusion en direct sur Youtube !

Vidéo

(Re)découvrez le titre de Barbara Pravi « Voilà » qui représentera la France ce soir.

Et juste après…

Juste après la finale découvrez le documentaire « Barbara Pravi, Voilà qui je suis ».

Sous forme de documentaire intime, la caméra se fait oublier pour nous offrir une place de choix au plus proche de Barbara : celle d’un confident privilégié, celle d’une amie à qui l’artiste, la jeune femme, se livre sans retenue et partage son quotidien. Un regard bienveillant sur cette personnalité à la sensibilité troublante qui témoigne d’un chemin intérieur à la fois familier et hors du commun : cette jeune femme aux yeux noirs qui veut juste raconter des histoires parvient à toucher en nous ce que l’on ressent d’essentiel. Ce documentaire nous permet d’assister à la naissance d’une artiste rare qui s’apprête à affronter toutes les étapes d’une grande aventure qui changera profondément sa vie : la préparation, la participation, la consécration à l’international du Concours Eurovision de la chanson.

Son talent, sa sincérité et son implication font d’elle l’une des futures grandes figures de demain, et probablement une artiste française incontournable.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés