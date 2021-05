Un si grand soleil en avance : Anissa et Antonin au bord de la rupture (résumé + vidéo épisode n°654 du 27 mai 2021)

5 ( 3 )



Un si grand soleil du 27 mai en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus entre Antonin et Anissa ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil »… En effet, Antonin culpabilise pour la mort de Lila et il n’accepte pas qu’Anissa l’ait empêché d’intervenir.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 654

Anissa décide d’aller parler à Antonin. Elle ne comprend pas pourquoi il l’ignore depuis l’agression de Lila. Antonin lui explique qu’il n’y aurait pas eu d’agression si elle l’avait laissé intervenir… Et il lui reproche de le traiter comme un infirme et non pas comme un homme ! Quand Antonin lui demande si elle aurait réagit pareil s’il avait ses deux jambes, Anissa ne répond pas.



De son côté, Victor prend une décision qui inquiète Florent, mais celui-ci ne parvient pas à le faire changer d’avis. En parallèle, Lucille veut montrer à tous l’héroïsme de Maryline, et Akim et Manu cherchent une aiguille dans une botte de foin.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 mai

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

