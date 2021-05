Demain nous appartient : Linda Hardy (Clémentine) virée par la production !

5 ( 3 )



Linda Hardy est actuellement au coeur de l’intrigue de la série de TF1 « Demain nous appartient ». Son personnage de Clémentine Doucet traverse une période compliquée avec Sacha, qui en réalité mène une double vie.



Et alors que Clémentine va découvrir la vérité cette semaine (voir notre article), Linda Hardy vient de révéler qu’elle était virée par la production et que son personnage allait donc définitivement disparaitre de « Demain nous appartient ».



« Je quitte la série, même si je n’aime pas employer ce terme, car je ne l’ai pas décidé. Les circonstances actuelles sont compliquées pour tout le monde, et je ne veux pas passer pour l’actrice qui est bien dans son job, mais qui décide de partir quand même. (…) J’ai toujours été habituée à des périodes d’absence, avec ce rôle. Mais cette fois, c’est définitif. C’est la volonté des auteurs, qui étaient, peut-être, à court d’idées concernant Clémentine. » a révélé l’ancienne Miss France dans une interview pour Télé 7 Jours.

Et Linda Hardy confirme qu’elle quitte la série de TF1 à contrecoeur car elle avait envie de rester et continuer à incarner le personnage de Clémentine Doucet : « Si l’on m’avait laissé la possibilité de choisir, je serais restée. Je ne suis pas en manque d’activités professionnelles, mais ce personnage, je l’adore… Bien sûr, je respecte la décision de la production. Ce sont des choix stratégiques, qui répondent à de nouvelles demandes, à des envies de nouveaux personnages… Quand on rentre dans une série comme Demain nous appartient, on sait que l’on n’est pas là pour rester dix ans. »



