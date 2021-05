Ici tout commence du 21 mai : Mehdi présente sa pâtisserie (résumé + vidéo épisode 145)

5 ( 4 )



Ici tout commence du 21 mai, résumé et vidéo de l’épisode 145 – Alors qu’il va devoir quitter l’institut, Mehdi a bossé toute la nuit dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, avec Noémie et Hortense, Mehdi a travaillé sur son dessert signature et ce soir il leur fait goûter le résultat…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1



Ici tout commence – résumé de l’épisode 145

Mehdi travaille inlassablement sur son mille-feuilles, soutenu par Hortense et la cheffe Matret. A la dégustation, elles se régalent et le complimentent. Mais Mehdi n’est pas encore totalement satisfait, il pense qu’il manque quelque chose… Maxime arrive accompagné de la mère de Mehdi, venue le soutenir.

De son côté, Teyssier fait une proposition à Mehdi qu’il ne peut qu’accepter. Et Eliott et Greg sont dans la tourmente alors qu’Anaïs et Lisandro tombent en panne de voiture.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 145 du 21 mai

