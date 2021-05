Ici tout commence : les nouveaux soupçons de Maxime, Théo en colère, ce qui vous attend jeudi 6 mai (épisode 134 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 134 qui sera diffusé le jeudi 6 mai, Maxime continue d’enquêter sur la mère de Salomé dans son dos…



Maxime fait équipe avec Elodie, qui l’aide et pense avoir reconnu le parfum de la femme qui était dans la serre.



Elle est convaincue qu’il s’agit de celui de Kelly. Maxime pense alors que Kelly a mis les mots pour Laetitia, qui serait la mère de Salomé ! Maxime confronte Kelly et Laetitia arrivent. Toutes les deux nient être à l’origine des mots, Laetitia fait remarquer à Maxime que Kelly devait simplement laver les carreaux de la serre…

En parlant à Elodie dans la serre, Maxime trouve au sol un bracelet appartenant à Constance. Il pense maintenant que la femme de Teyssier est la mère de Salomé ! Et Maxime n’hésite pas à faire part de ses soupçons à Théo ! Celui-ci est choqué par ce que lui dit Maxime, il est en colère et refuse d’en entendre plus…



De son côté, Clotilde essaie de convaincre son fils de revenir à l’institut pour prendre ses études de cuisine. Elle pense que son départ est du gâchis et décide de passer par Célia pour qu’elle parle à Jérémy… Il vient parler directement à sa mère pour qu’elle comprenne qu’il a arrêté à cause de la pression qu’elle lui mettait. Clotilde s’excuse, elle lui explique avoir subi la même pression d’Auguste et avoir reproduit le schéma familial.

Quant à Anaïs, elle se rapproche de Lisandro à l’occasion d’un cours sur les cocktails. Un cours qu’Enzo ne prend pas au sérieux, Anaïs finit par se disputer avec lui à ce sujet…

Rendez-vous jeudi 6 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

