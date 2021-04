Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 14 mai 2021

4.8 ( 10 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 14 mai 2021 – Le week-end se termine et comme toujours, on vous propose d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 mai 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que l’on va découvrir la famille de Billie. En effet, un terrible accident va coûter la vie à la mère de Billie et Sabine va se rapprocher du veuf…

Yann va se donner à fond dans sa nouvelle enquête tandis que, tout juste sorti de prison, Jonathan le frère de Florent, va trouver du travail à la paillotte.



Annonces





Lundi 10 mai 2021, épisode 641 : Alors que tout l’entourage de Billie doit faire face à une mauvaise nouvelle, Jonathan confie ses projets à Victor et se rapproche de ses neveux. Quentin, lui, se prépare pour un long périple.

Mardi 11 mai 2021, épisode 642 : Tandis que Yann a enfin les mains libres pour mener son enquête, Jonathan fait ses premiers pas flamboyants aux Sauvages. Pendant ce temps, Billie s’enferme dans le ressentiment.

Mercredi 12 mai 2021, épisode 643 : Alors que Yann ne lâche rien dans son enquête, Sabine cédera t-elle à la tentation ? De leur côté, Ludo et Bilal sont bien décidés à ne pas regarder Maryline baisser les bras sans rien faire, et Laetitia tombe sous le charme d’un homme plus jeune qu’elle.

Jeudi 13 mai 2021, épisode 644 : Pendant que Ludo vit une expérience qui pourrait bien lui donner des idées, Yann met enfin la main sur un suspect, et Gary semble enfin prêt à faire un geste. Pendant ce temps, Billie finira-t-elle par fendre sa carapace ?

Vendredi 14 mai 2021, épisode 645 : À la paillotte, Jonathan met beaucoup de cœur à l’ouvrage. Ève fait une charmante rencontre, et Florent préfère garder ses distances. Pendant ce temps, Yann a beaucoup d’éléments qui concordent dans son enquête, mais reste insatisfait.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 26 au 30 avril 2021 en cliquant ICI

du 3 au 7 mai 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés