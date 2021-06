« Aline » de Valérie Lemercier en sélection officielle hors compétition au Festival de Cannes 2021

4.9 ( 7 )



« Aline » de et avec Valérie Lemercier sera projeté à Cannes au mois de juillet prochain. Cette fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion sera présentée hors compétition.



« Aline » de Valérie Lemercier : l’histoire

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Casting

Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune…

Bande-annonce vidéo

La bande-annonce du film…



