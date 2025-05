Festival de Cannes : Denzel Washington et Tahar Rahim attendus sur la Croisette, le programme du lundi 19 mai 2025

Publicité





Ce lundi 19 mai 2025, le Festival de Cannes entre dans sa deuxième semaine avec une programmation riche en émotions, en stars et en engagements artistiques. On attend notamment Spike Lee, Denzel Washington et Tahar Rahim sur le tapis rouge pour débuter la semaine.











🎬 Projections attendus au Grand Théâtre Lumière et montées des marches

A 15h45: « Les Aigles de la République » de Tarik Saleh

Le réalisateur suédo-égyptien présente un thriller politique mettant en scène Fares Fares dans le rôle d’un acteur adulé en Égypte, explorant les coulisses du pouvoir et de la célébrité.



A 19h : la projection Hors Compétition de « Highest 2 Lowest » de Spike Lee

Le réalisateur américain présente son nouveau film, avec Denzel Washington et A$AP Rocky. Le film explore les inégalités sociales à travers une narration percutante, promettant une réflexion profonde sur les dynamiques de pouvoir.

A 22h30 : « Alpha » de Julia Ducournau

La réalisatrice française, lauréate de la Palme d’Or en 2021, revient avec « Alpha », une œuvre poignante sur une jeune fille confrontée à la maladie d’un parent dans un contexte urbain des années 1980. Le film met en vedette Golshifteh Farahani et Tahar Rahim.

🎥 Cinéma de la Plage

Projection de « Bardot » d’Alain Berliner

À 21h30, le documentaire « Bardot » sera projeté en plein air, offrant un regard intime sur la vie de l’icône du cinéma français, Brigitte Bardot. La projection se fera en présence de l’équipe du film.

Cette journée promet d’être riche en découvertes cinématographiques et en moments inoubliables sur la Croisette. Restez connectés pour ne rien manquer des temps forts du Festival de Cannes 2025.