Plus belle la vie en avance : Estelle et Francesco, la rupture ? (vidéo PBLV épisode n°4298)

Entre Estelle et Francesco, rien ne va plus ces derniers temps dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Et dans l’épisode de mercredi prochain, ils semblent au bord de la rupture…



Au réveil, ils se disputent encore au sujet du canapé alors que c’est le jour de leur crémaillère.



Estelle pense à annuler la crémaillère à cause de ce que les gens penseront en les voyant comme ça… Estelle et Francesco reconnaissent alors que leur couple est en crise !

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4298 du 9 juin 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

