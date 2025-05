Festival de Cannes 2025 : cérémonie de clôture et palmarès ce soir sur France 2

Publicité





Ce samedi 24 mai 2025, le rideau tombe sur la 78ᵉ édition du Festival de Cannes avec la cérémonie de clôture, diffusée en direct à partir de 18h40 sur France 2. Présentée par Laurent Lafitte, cette soirée tant attendue dévoilera le palmarès officiel, mettant fin à douze jours de projections et d’émotions cinématographiques.











Un jury d’exception pour une édition engagée

Sous la présidence de Juliette Binoche, le jury remettra huit prix majeurs, dont la prestigieuse Palme d’or. Parmi les 22 films en compétition, plusieurs ont retenu l’attention : « Alpha » de Julia Ducournau, « n Simple Accident » de Jafar Panahi, « Jeunes Mères » des frères Dardenne, « Nouvelle Vague » de Richard Linklater et « The Phoenician Scheme » de Wes Anderson.

Une cérémonie maintenue malgré un contexte perturbé

La journée a été marquée par un important blackout électrique touchant environ 160 000 foyers dans les Alpes-Maritimes, y compris Cannes. Ce coupure, survenue après un incendie suspect dans une station électrique et la chute d’une ligne à haute tension, a perturbé les projections et la circulation en ville. Cependant, grâce à des générateurs, le Palais des Festivals a pu maintenir ses activités, et la cérémonie de clôture se déroulera comme prévu.



La cérémonie sera suivie de la projection du film lauréat de la Palme d’or dans le Grand Théâtre Lumière, concluant ainsi cette édition riche en émotions et en débats. Pour ceux qui ne pourront pas la suivre en direct, la cérémonie sera disponible en replay sur France.tv

Rendez-vous ce soir à 18h40 sur France 2 pour découvrir les lauréats de cette 78ᵉ édition du Festival de Cannes.