Audiences TV prime 8 juin 2021 : carton pour « France / Bulgarie » (M6) devant « Le Voyageur » (France 3), « Dirty John » en grande difficulté (TF1)

Audiences TV prime 8 juin 2021. Pas de surprise avec la large victoire du match préparatoire à l’Euro 2020 de football « France / Bulgarie » qui était diffusé sur M6. La très belle victoire des Bleus par 3 buts à 0 a fait vibrer 7.06 millions de supporters soit 31.7% du public présent devant son poste de télévision.



Carton bien sûr sur toutes les cibles dites commerciales et quelques records pour la chaîne sur l’ensemble du public (depuis 3 ans) ou sur les hommes de moins de 50 ans (depuis 15 ans, pour un match amical des Bleus ttes chaînes confondues).

📍CARTON pour le match France-Bulgarie 🏆RECORD depuis 3 ans en audience, sur les 4+, FRDA<50, les <50*

🏆RECORD depuis 15 ans auprès des hommes<50* *pour un match amical des Bleus ttes chaînes confondues ⚽️7.1M de tlps. (Pic 8.2M)

⚽️32% 4+

⚽️35% FRDA <50

⚽️47% <50

⚽️57% H<50 pic.twitter.com/yxXJqx8jBW — M6Pro (@M6pro) June 9, 2021



Audiences TV prime 8 juin 2021 : les autres chaînes

Belle seconde place pour France 3 avec sa série « Le Voyageur ». En mode rediffusion, l’épisode proposé hier soir a réuni 4.27 millions de téléspectateurs soit 18.6% de l’ensemble du public.

Sur France 2 « Affaire Conclue » est un peu à la peine. Le prime évènement « Le Grand Défi » n’a réuni que 1.97 million de fidèles soit 9.4% des téléspectateurs.

Pour TF1 ça sent le roussi pour « Dirty John ». À peine 1.66 million de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes soit 7.4% des individus âgés de 4 ans et plus.

NRJ12 complète le top 5 avec la rediffusion du film « Terminator Renaissance » vu ou revu par 733.000 amateurs de gros bras (pda 3.3%).

