EXCLU Plus belle la vie : Babeth est enceinte, Cissé a un fils (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 25 juin Si vous êtes accro à la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Babeth n’a plus de doute : elle est enceinte !

En effet, alors qu’elle n’arrive pas à y croire après le test de grossesse, Babeth demande à Gabriel de lui faire une prise de sang. Ça confirme la grossesse et le délais légal étant passé, elle ne peut plus avorter…



Après quelques jours d’une humeur exécrable, Babeth annonce à sa famille qu’elle est enceinte !

De son côté, Roland continue de faire croire qu’il est malade afin de se rapprocher de ses enfants. Mais entre Thomas et Kilian, le courant ne passe pas…

Quant à Cissé, avec l’aide d’Ariane, il découvre qu’il a un fils, Robin, qu’il n’a jamais vu. Ariane l’encourage à aller le voir mais Cissé est maladroit. Et il finit même par dénoncer son fils à Revel !

Et la police continue à rechercher le tueur en série qui sévit au Mistral. Un nouveau corps est retrouvé emmuré…

