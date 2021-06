Un si grand soleil en avance : Laetitia menacée par Jonathan (résumé + vidéo épisode n°664 du 10 juin 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil du 10 juin en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Laetitia est la première à ouvrir les yeux au sujet de Jonathan ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Mais Jonathan ne va pas hésiter à aller la menacer pour qu’elle se taise…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 25 juin 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 664

Jonathan affirme à Laetitia qu’elle va garder tout ce qu’elle sait pour elle et lui laisser son autorisation de découvert… Laetitia hallucine mais Jonathan est clair : ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’il a falsifié la signature de Victor pour accéder aux comptes de la ressourcerie. Il est prêt à dire qu’elle savait et qu’elle l’a laissé faire ! Laetitia assure que personne ne le croira… Mais Jonathan se fait plus menaçant…



Annonces





Et alors que Julien tente de recoller les morceaux et ressent le besoin de se confier, Kira semble avoir choisi son camp.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés