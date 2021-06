Ici tout commence du 22 juin : Teyssier sanctionne Anaïs (résumé + vidéo épisode 167)

5 ( 7 )



Ici tout commence du 22 juin, résumé et vidéo de l’épisode 166 – Enzo veut quand même partir de l’institut ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et Teyssier annonce sa sanction à Anaïs… elle devra quitter l’institut à la fin de l’année !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Anaïs avoue, Teyssier sous pression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 21 au 25 juin)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 167

Enzo et Maxime sont en plein footing quand Antoine vient leur parler. Il informe Enzo qu’Anaïs s’est dénoncée et qu’il peut donc réintégrer l’institut. Enzo lui répond qu’il est au courant mais qu’après une nuit de réflexion, il a décidé de partir quand même. Antoine pense qu’Enzo fait une erreur mais il ne supporte pas l’idée de devoir croiser Anaïs et Lisandro tous les jours…



Pendant ce temps là, Teyssier annonce à Anaïs la sanction qu’il a décidé de prendre à son encontre. Enzo et Charlène s’acharnent contre Anaïs qui craque et dévoile le secret de Marta. Acculée, Claire décide de tout avouer à Louis. Et en cuisine, Noémie craque et agresse Teyssier.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 167 du 22 juin

