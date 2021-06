Plus belle la vie : ce soir, la police accueille un criminologue (résumé + vidéo épisode 4306 PBLV du 22 juin 2021)

5 ( 8 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4306 du mardi 22 juin 2021 – La police du Mistral va accueillir un criminologue ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Une aide précieuse pour les aider à coincer le tueur en série qui sévit en ce moment…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob enlève Ariane, François de retour (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4306

Le criminologue pointe les similitudes entre les différents meurtres et Ariane comprend qu’elle fait face à un tueur en série. Cissé prend la défense d’Ariane auprès de Revel : elle a la carrure pour mener cette enquête. Ariane tend à Cissé dossier de l’ASE de Robin, les dates coïncident, Robin serait son fils. De leur côté, Emma et Alice font face à la juge des tutelles qui leur explique la procédure dont elles devront se soumettre pour savoir ce qui est le mieux pour Camille…



Annonces





Babeth est sidérée et dans le déni, elle demande à Riva de lui faire une prise de sang. Ses analyses prouvent bien qu’elle est enceinte et ne peut avorter puisqu’elle a dépassé le délai légal. Chez les Nebout, Patrick a trouvé un test de grossesse et pense qu’il appartient à Emilie, ça serait, selon lui, le plus logique…

Sacha décide de mettre à disposition sur la place Mistral, une boite à idées pour la programmation du festival. Chacun peut mettre sa pierre à l’édifice…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4306 du 22 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés