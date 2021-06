Ici tout commence du 3 juin : Anaïs a peur et se confie à Lisandro (résumé + vidéo épisode 154)

5 ( 3 )



Ici tout commence du 3 juin, résumé et vidéo de l’épisode 153 – Anaïs est terrifiée ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle a été menacée la veille et elle décide de se confier à Lisandro… Il lui conseille d’aller porter plainte et lui tient la main…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1

Ici tout commence – résumé de l’épisode 154

Anaïs tente tant bien que mal de se rassurer après les menaces de son agresseur. Elle espère qu’il ne passera pas à l’acte mais Lisandro l’incite à porter plainte ou au moins déposer une main courante. Il lui assure qu’il est là pour elle.



Teyssier prend une décision pour la sécurité des élèves. Pour l’anniversaire de Clotilde, Ludivine aide Guillaume à préparer un buffet gastro. Quant à Louis, il se sent délaissé et réagit violemment.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 154 du 3 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

