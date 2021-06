Audiences TV prime 2 juin 2021 : « France – Pays de Galles » large leader, « Nina » résiste bien

4.2 ( 10 )



Audiences TV prime 2 juin 2021. Vous ne serez pas surpris d’apprendre la victoire de TF1 hier soir en tête des audiences de la première partie de soirée. La chaîne diffusait en direct le match préparatoire de l’équipe de France de football face au Pays-de-Galles.



La très belle victoire des Bleus par 3 buts à 0 a été suivie par 6.94 millions de supporters soit 30.2 % du public présent devant son poste de télévision.

Notez, et c’est important de le préciser, qu’il s’agit d’un record d’audience pour un match des Bleus depuis près de 3 ans. Autre belle performance auprès des hommes de 25 à 49 ans avec 46% de part de marché. Et c’est un record depuis 3 ans sur cette cible dont on va sûrement beaucoup parler durant l’Euro 2020 de football.



#Audiences @TF1 Succès pour le match de prépa à l'@EURO2020FR #FRAPDG commenté par @gregmargotton et @BixeLizarazu 📌6,9 M de tvsp ✅30% de PdA 4+

🏅Record pour un match des Bleus depuis près de 3 ans ✅46% de PdA Hom 25-49a

🏅Record pour un match des Bleus depuis 3 ans pic.twitter.com/JGSTTCi7VP — TF1 Pro (@TF1Pro) June 3, 2021

Audiences TV prime 2 juin 2021 : les autres chaînes

La seconde demi-finale de « TOP CHEF » était un peu faible hier soir. Verdict : 2.83 millions de téléspectateurs et 13.6% de pda. C’est seulement la seconde fois cette saison que le programme passe sous la barre des 3 millions.

On retrouve ensuite France 2 et la suite de l’ultime saison de la série « Nina » qui a un peu souffert mais résiste bien. Verdict : 2.81 millions de fidèles pour 12.1% de part d’audience moyenne.

La magnifique balade méditerranéenne proposée par France 3 dans le cadre de son magazine « Des racines et des ailes » a pour sa part fait rêver 1.76 million de Français soit 7.8% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran.

Arte complète le top 5 avec le film inédit de Philippe Faucon « Amin » vu par 775.000 personnes (3.3% de pda).

Sur TMC, le documentaire inédit « Renaud, mon frère » a de son côté réuni 773 000 fans du chanteur (3.7% de pda).

#Audiences #TMC Succès pour le Doc Evénement #RenaudMonFrère, le Chanteur préféré des français sur @TMCtv#LeaderTNT 📌773 000 tvsp ✅4,1% PdA Ind25/49a

4ème Chaîne Nationale ✅4% PdA ICSP+

5ème Chaîne Nationale A voir ou revoir tout de suite sur @MYTF1 pic.twitter.com/NH7el6zdss — TF1 Pro (@TF1Pro) June 3, 2021

