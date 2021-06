4.9 ( 8 )



Annonces





« Le Meilleur Pâtissier, spécial célébrités » est un programme que vous connaissez bien et qui fait les beaux soirs de M6. Sauf que la prochaine saison ne sera pas diffusée sur M6 mais sur une autre chaîne du groupe… Et c’est TV Mag qui annonce la nouvelle, et c’est pas la seule surprise…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Le Meilleur Pâtissier, spécial célébrités » : nouvelle saison inédite sur Gulli et avec…

Aussi surprenant que cela puisse paraître c’est sur Gulli que les téléspectateurs retrouveront la prochaine saison inédite. Un choix quelque peu étonnant vous en conviendrez.

Autre nouveauté cette année, le duo d’animateurs. Et c’est Norbert Tarayre et notre Mercotte nationale qui devraient en assurer la présentation.

Notez que le tournage serait actuellement en cours au sein du magnifique château de Groussay dans les Yvelines



Annonces





Les célébrités de cette saison 5

Pour cette édition spéciale, il manque quand même l’essentiel, les célébrités ! Et nous retrouverons pour cette saison 5 inédite qui devrait prendre place dans la grille de Gulli à la rentrée : le duo « Les Frangines », Joyce Jonathan, Lola Dubini ou bien encore Malika Ménard .

Retour du « Meilleur Pâtissier » et de sa version célébrités, bientôt sur Gulli et sur 6PLAY/Gulli.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés