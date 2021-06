Plus belle la vie en avance : Thomas et Roland se rapprochent (vidéo PBLV épisode n°4307)

5 ( 5 )



Plusieurs mois maintenant que Roland et Thomas sont fâchés et ont rompu tous les liens dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». Mais alors que Roland est de retour au Mistral, il va finalement réussir à se rapprocher de son fils…

En effet, Roland va faire mine d’être gravement malade et Thomas va faire un pas vers lui.



La semaine prochaine, père et fils se disent ce qu’ils ont sur le coeur. Roland présente ses excuses à Thomas, qui est très touché et ne peut retenir ses larmes.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4307 du 22 juin 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici



