Plus belle la vie : ce soir, Ariane a une piste (résumé + vidéo épisode 4304 PBLV du 18 juin 2021)

4.9 ( 8 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4304 du vendredi 18 juin 2021 – Ariane tient peut être une piste pour coincer le serial killer ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, elle a trouvé des images de Sabine Lambert et certainement du tueur sur les images d’une caméra de vidéo-surveillance…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : découvrez l’identité du tueur en série ! (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4304

Au Céleste, Mirta s’inquiète qu’un client, Serge Bonnet, ait déserté sa chambre y en laissant toutes ses affaires. Elle signale la disparition à la police. Le portefeuille de Serge Bonnet a été retrouvé avec ses papiers d’identité sur un chantier. Ariane est troublée par la similitude avec le dossier Lambert. L’enquête sur la mort de Sabine avance, Ariane a récupéré des vidéos de surveillance où l’on voit un jeune homme se disputer avec Sabine le jour de sa disparition…



Annonces





Dans un café, Léa explique à Boher qu’elle s’en veut et qu’elle ne peut pas le blâmer parce qu’il est un homme. Très vite, Léa est rattrapée par son excitation et ils se lèvent tous les deux direction une chambre d’hôtel. Boher y met du sien et fait jouir Léa, qui avec ses mots, le félicite…

Les ados n’acceptent pas l’interdiction de la mairie. Les mistraliens doivent désormais évacuer la place mais Léa suggère à Sacha un moyen de continuer…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4304 du 18 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés