Plus belle la vie : ce soir, Emilie se fait surprendre (résumé + vidéo épisode 4293 PBLV du 2 juin 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4293 du mercredi 2 juin 2021 – Emilie est infiltrée dans la secte mais ce soir elle va se faire surprendre dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Fleur la découvre entrain de fouiller dans la chambre d’Olivier…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4293

Emilie retrouve son téléphone et appelle Kevin et Babeth pour les rassurer. Ils sont morts d’inquiétude mais elle promet de les appeler tous les jours à une heure précise pour donner des nouvelles. Quand elle raccroche, elle n’a pas vu qu’au loin Olivier et Cyril n’ont rien raté de son manège. Cyril veut intervenir mais Olivier va s’en charger lui-même et prouver à Emilie qui est le maître. Cette dernière s’immisce dans la chambre d’Olivier et trouve un carnet avec des listes de noms…



Francesco a fait des cauchemars toute la nuit et fait comprendre à Estelle que le canapé en est la cause. Vincent, qui est en train de meubler le nouveau GTS, tombe sous le charme du canapé et le rachète à Francesco. Estelle est furieuse et confronte Francesco qui lui avoue qu’il détestait son canapé…

Nathan à peut-être une idée pour sauvegarder l’association. Il faut rencontrer Léa Nebout, première adjointe au maire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4293 du 2 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

