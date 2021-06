Plus belle la vie : ce soir, Sacha agressé (résumé + vidéo épisode 4295 PBLV du 4 juin 2021)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4295 du vendredi 4 juin 2021 – Sacha va être victime d’une terrible agression ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Une agression qui pourrait bien avoir de lourdes conséquences pour Sacha puisqu’il va recevoir un produit corrosif dans les yeux !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Roland de retour et mourant, Léa remet ça avec Jean-Paul (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4295

Patrick réussit à défoncer la porte et à courir jusqu’à la chambre d’Olivier. Il arrive au moment où Olivier s’apprête à s’allonger sur Emilie. Un nouveau flash de son viol lui apparait, et il se prend une grosse claque au visage voyant Emilie prête à se faire violer à son tour. Patrick frappe Olivier, attrape Emilie et s’échappe. Au moment où elle n’y croyait plus, Babeth voit revenir son mari et sa fille à la maison. Emilie a eu le temps d’emporter le carnet d’Olivier avec elle, et le donne à Boher…



Sacha commence à être envahit par la peur, il se sent suivi. Luna lui conseille de partir quelques temps pour se protéger lui et sa famille. A la terrasse du Mistral, Nisma et Mirta agressent Sacha sans même avoir lu l’article. Alors Sacha décide de leur lire à haute voix et les oblige à écouter. Il arrive à renouer le dialogue avec les Mistraliens…

Sabrina et Nathan coachent Josiane pour son entretien avec Barrault. Ils essaient de la relooker, et de la dompter, en vain…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4295 du 4 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

