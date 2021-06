« Tamara » puis « Let’s Dance » : soirée spéciale Rayane Bensetti ce soir sur M6 (jeudi 10 juin 2021)

4.4 ( 7 )

« Tamara » puis « Let’s Dance », deux films portés par Rayane Bensetti. Et ils sont au programme de votre soirée télé de ce jeudi 10 juin 2021. Le rendez-vous c’est pour ce soir sur M6 dès 21h05 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés sur 6PLAY via sa fonction direct.



« Tamara » puis « Let’s Dance » : ce soir sur M6

« Tamara » : 21h05

L’histoire : Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée en seconde de se débarrasser de son étiquette de « grosse ». Pour clouer le bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie de sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la classe. Manque de bol, ce garçon s’avère être Diego, le plus beau mec du lycée. Le pari se complique pour Tamara… Entre les sales coups des garces du lycée, une mère poule, les conseils « drague » de sa petite sœur, Tamara va vivre une année mémorable !

Casting : Héloïse MARTIN (Tamara), Rayane BENSETTI (Diego), Sylvie TESTUD (Amandine), Cyril GUEÏ (Chico), Bruno SALOMONE (Philippe-André), Oulaya AMAMRA (Jelilah), Blanche GARDIN (Valérie), Jimmy LABEEU (Wagner)…



« Let’s Dance » : 23h05

L’histoire : Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé, en pleine préparation du concours d’entrée au New York City Ballet. À travers cette rencontre, orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre à se sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.

Casting : Raayane BENSETTI (Joseph), Alexia GIORDANO (Chloé), Guillaume DE TONQUEDEC (Rémi), MEHDI KERKOUCHE (Karim), Brahim ZAIBAT (Youri), Line RENAUD (Nicole)…

Vous êtes fans de Rayane Bensetti ? Alors rendez-vous sans faute ce soir sur M6 !

