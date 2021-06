Plus belle la vie : ce soir, Babeth est enceinte (résumé + vidéo épisode 4305 PBLV du 21 juin 2021)

4.9 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4305 du lundi 21 juin 2021 – Babeth va consulter le Dr Vidal ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Babeth est persuadée d’être arrivée à la ménopause, mais le médecin pense qu’elle est peut être enceinte !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob enlève Ariane, François de retour (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4305

Emma s’excuse auprès de Camille pour son comportement de la veille. Elles sont aux côtés de Céline qui va aider Emma à se défendre face à Alice. Céline conseille à Camille de trouver un travail pour prouver au juge que sa situation est stable chez Emma. Le jeune homme sur la vidéo de surveillance a été identifié : il s’agit de Robin Musier, un jeune de 17 ans. De leur côté, Eric et Boher sont sur le chantier où les papiers de Serge ont été retrouvés. Petit à petit ils tombent nez à nez sur un mur fraichement monté…



Mirta est aux petits soins avec Roland qui profite de la situation. Il demande à voir Noé, Kilian et Lola. Si au début, cette rencontre n’est pas la priorité de Kilian, Mirta est bien obligée, pour le convaincre, de lui dire que Roland va bientôt mourir. Kilian ne tient pas sa langue et en parle à Sophie. Le mensonge circule très vite…

Léa et Babeth ont toutes les deux des nausées et se battent pour avoir la place aux toilettes. Mère et fille sont irritables et c’est Riva qui en fait les frais à l’hôpital…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4305 du 21 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

