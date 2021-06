Un si grand soleil : Florent porte plainte contre Jonathan, ce qui vous attend jeudi 24 juin (épisode n°674 en avance)

5 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut vous dire que dans l’épisode n°674 qui sera diffusé le jeudi 24 juin, Jonathan va à nouveau être arrêté par la police.



En effet, après un mea-culpa de Claire qui s’excuse auprès de Florent pour lui avoir fait la tête, Florent part travailler et découvre que son bureau a été saccagé.

Il découvre la photo de Jonathan et lui enfants, il comprend que c’est un coup de son frère et décide de porter plainte.



Dans la journée, Claire flippe dans le parking de l’hôpital… Elle pense se faire des idées mais Jonathan est là et l’observe ! Il va ensuite chercher Enzo et Kira à la sortie du lycée. Il les raccompagne et Florent n’apprécie pas, il demande à Jonathan de ne plus s’approcher de sa famille.

Plus tard, Elise et Yann viennent une nouvelle fois arrêter Jonathan suite à la plainte de Florent.

De son côté, Akim hallucine encore du comportement de Thierry. Ils parviennent à arrêter le dealer mais Thierry garde de la cocaïne pour lui ! Akim le confronte et Thierry explique que c’est juste un stock pour mettre la pression sur ses indics…

Et Lucille aimerait faire un article sur la police en suivant Akim. Son rédac chef adore l’idée mais Akim ne veut pas…

Rendez-vous jeudi 24 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

