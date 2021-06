Un si grand soleil : Yannick se dénonce, Arthur toujours braqué, ce qui vous attend mercredi 2 juin (épisode n°658 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°658 qui sera diffusé le mercredi 2 juin, Yannick va finalement se dénoncer à la police.



En effet, si Paul ne lâche rien durant son interrogatoire, Yannick décide quant à lui de se rendre.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 18 juin 2021



C’est le jour des funérailles de Lila, Maryline y va et fait la connaissance de son père, qui la remercie d’être intervenue.



Et Anissa fait son mea-culpa auprès d’Antonin. Elle regrette qu’ils ne soient pas intervenus et lui assure qu’elle ne l’a jamais considéré comme un handicapé. Elle affirme qu’elle l’aurait empêché même sans son fauteuil. Mais Antonin lui répond qu’il a besoin de prendre le temps de réfléchir…

De son côté, Arthur est toujours autant braqué contre Julien et Johanna. Alors qu’Elisabeth lui rappelle qu’ils vont dîner chez Julien, ce dernier ne compte pas revenir vivre chez son père… Au cours du dîner, Julien lui confie que ça le rend triste, avec Manon ils lui manquent beaucoup. Mais Johanna gaffe en soulignant que le fait qu’Arthur est en pleine forme. Elle lui demande s’il s’est mis au sport et l’adolescent se vexe.

Rendez-vous mercredi 2 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

