Audiences TV prime mardi 27 juillet 2021 : « La Stagiaire » leader (France 3), du mieux pour « Magnum » (TF1), « Maléfique » puissante (M6)

4.3 ( 7 )



Annonces





Audiences TV prime mardi 27 juillet 2021.Hier soir encore c’est Michèle Bernier, alias « La Stagiaire », qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Malgré son statut de rediffusion, la série a pu compter sur 3.72 millions de fidèles soit 19.5% des téléspectateurs.

Audiences TV prime mardi 27 juillet 2021 : les autres chaînes

Du mieux pour la série de TF1 « Magnum » dont la chaîne diffusait 4 épisodes à la suite de la saison 3. Les deux premiers ont rassemblé 3.09 millions de fans pour une part d’audience moyenne de 16.6%

M6 complète le podium avec une énième rediffusion du film « Maléfique » avec Angelina Jolie. Encore 2.04 millions d’amateurs hier soir, soit 10.8% de l’ensemble du public. Notez une place de leader auprès du public féminin avec près de 22% de pda sur la cible des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces





Soirée plus difficile pour France 2 avec un numéro inédit de sa collection « Si les murs pouvaient parler… ». Hier soir Stéphane Bern nous proposait une immersion au sein du palais royal de Madrid. Verdict : 1.93 million de téléspectateurs et 10.2% de part de marché.

Notez aussi le beau succès de France 5 avec son magazine « Nus et culottés ». 968.000 téléspectateurs ont suivi le premier numéro (4.8% de pda) et 1,07 million le second (5.7% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés