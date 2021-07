Plus belle la vie : ce soir, Alice disparait (résumé + vidéo épisode 4326 PBLV du 19 juillet 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4326 du lundi 19 juillet 2021 – Alice a disparu ce soir dans votre feuilleton marseilllais « Plus belle la vie ». Et Emma est perdue : doit-elle garder Camille avec elle alors qu’elle n’a pas confiance ? Franck essaie de l’aider à prendre une décision…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4326

Bilal est pris dans un filet, il est paniqué et a peur de mourir. Ambre l’observe comme si c’était la première fois qu’elle voyait un être humain. Contre toute attente elle l’embrasse et l’assomme. Au hameau, Valentin veut protéger Laetitia et lui cache son état de santé qui s’aggrave. Il bout à l’intérieur lui-même et déclare la guerre. Il découvre, avec Vidal, des armes des années 60. Ils sont probablement sur un terrain de l’armée Française…



Tous s’inquiètent de la disparition de Roland. Ce dernier est allé se réfugier chez son vieil ami, l’ancien boxeur, Charly Monzoni à qui il se confie sa détresse. François profite de la disparition de Roland pour faire venir les clients en accrochant des banderoles à l’effigie de son père et ainsi créer un élan de solidarité…

Le départ d’Alice permet à Emma de récupérer la tutelle de Camille. Emma a du mal à se faire à l’idée que sa sœur à couvert Jacob et ses meurtres…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4326 du 19 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

