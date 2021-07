Plus belle la vie : ce soir, Ariane comprend tout (résumé + vidéo épisode 4315 PBLV du 2 juillet 2021)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4315 du vendredi 2 juillet 2021 – Ariane a tout compris ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, elle vient voir le commissaire Cissé pour lui expliquer qu’elle est convaincue que c’est Jacob le serial-killer qu’ils recherchent depuis des semaines…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4315

Vidal lance une corde de l’autre côté et Valentin l’attache à un arbre. Tout le monde s’inquiète et Vidal se retrouve au milieu suspendu dans le vide. Il serait presque tenté de lâcher et il découvre ses pulsions suicidaires. Fanny pousse un cri, ce qui donne la force à Vidal pour accomplir les derniers mètres. Il fait une piqure d’adrénaline à Rochat qui est sauvé. Le lendemain Vidal et Valentin décident de marcher jusqu’à ce qu’ils trouvent une route. Au bout d’un certain temps, ils arrivent au point culminant et découvre qu’ils ne sont pas sur la côte mais perdus sur une ile déserte…



Jacob se fait passer pour Julien au Céleste et fait très bonne impression à Mirta. Il est embauché par Luna comme veilleur de nuit. Elle le présente à Camille et Emma qui passaient là. Alors que Robin, toujours dans la provoc, crache sa haine au visage de Cissé, Ariane est sur une nouvelle piste…

Roland se sert de Kilian pour réconcilier Sophie et Thomas. Mais ce dernier ne veut pas entendre parler d’une quelconque réconciliation…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4315 du 2 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

