Plus belle la vie : ce soir, Ariane sous le charme de Jacob (résumé + vidéo épisode 4323 PBLV du 14 juillet 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4323 du mercredi 14 juillet 2021 – Ariane semble totalement sous le charme de Jacob ce soir dans « Plus belle la vie ». En effet, loin d’imaginer qui il est en réalité, Ariane se laisse prendre au piège et pense que Jacob lui a sauvé la vie…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4323

L’homme sauvage est en train d’étrangler Vidal quand tout à coup, Fanny hurle le prénom d’Alexandre et lui ordonnant de le lâcher. L’homme sauvage est stupéfait qu’elle ait prononcé son prénom et part en courant. Vidal tient à Fanny plus que de raison et cette dernière lui en veut de l’avoir suivie. De leur côté, Bilal, Rochat et Valentin se livrent à une partie de chasse, mais personne n’ose tuer le lapin attrapé et le laisse s’échapper…



Emma est complètement fragilisée et Alice ne manque pas une occasion de l’humilier. L’ADN retrouvée dans la chambre de Michel Augier matche bien avec celle retrouvée dans la cabane où Jacob séquestrait Lucie et Camille. Cette dernière confirme que Jacob était bien l’occupant de la chambre au Céleste…

Riva n’en peut plus de ces histoires et demande à Thomas de faire semblant de se réconcilier avec son frère. Roland annonce à François qu’ils sont tous invités au Marci pour sceller leur réconciliation…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4323 du 14 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

