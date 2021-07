Ici tout commence du 14 juillet : Teyssier seul contre tous (résumé + vidéo épisode 183)

5 ( 3 )



Ici tout commence du 14 juillet, résumé et vidéo de l’épisode 183 – Teyssier est seul contre tous cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Antoine et Clotilde sont en désaccord avec ses méthodes et la façon dont il a fouillé l’appartement des gardiennes… Teyssier menace carrément de virer Antoine !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 183

Teyssier refuse d’être l’objet de menaces et de se tourner les pouces mais ses méthodes radicales ne plaisent guère à Antoine et Clotilde. Kelly, stressée par l’attitude du directeur, commence à s’inquiéter pour son avenir et celui de sa mère.



Teyssier et Gaëtan enquêtent chacun de leurs côtés, pendant que les sœurs Rivières affinent leur plan. Au Double A, Louis et Théo s’affrontent pour la place de second.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 183 du 14 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

