Plus belle la vie : ce soir, Laetitia quitte Sébastien (résumé + vidéo épisode 4332 PBLV du 27 juillet 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4332 du mardi 27 juillet 2021 – Laetitia prend une grande décision ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, elle va décider de quitter Sébastien pour vivre son histoire avec Valentin… Et entre les deux hommes, le torchon brule !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4330

Laetitia raconte à Éric ce qu’elle a vécue sur l’ile. Éric pense qu’elle délire. Pendant ce temps, dans les couloirs de l’hôpital, Sébastien enrage face à Valentin et demande à Laetitia ce qui s’est passé entre eux. Elle avoue la vérité, entre et elle et Valentin c’est une évidence, elle est navrée mais son histoire avec Sébastien est terminée. Sébastien quitte la chambre sans un mot mais en colle une à Valentin. Ce dernier va devoir quitter Marseille car l’avenir de sa boite est en jeu et n’a pas d’autre choix que de laisser Laetitia toute seule…



L’oisiveté de César fait perdre le désir de Barbara, alors il lui promet qu’il va trouver un nouveau projet très rapidement. De son coté, Baptiste se retrouve désœuvré sans emploi et son fils qui est au centre de loisirs. Il se retrouve à réparer le vélo de César, qui est bluffé par son talent…

Mirta se rend au dancing du Marquis très apprêtée, et scrute le moindre indice. Elle a la surprise de trouver Killian qui y travaille en tant que serveur…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4332 du 27 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

