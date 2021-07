Plus belle la vie : ce soir, Roland introuvable (résumé + vidéo épisode 4325 PBLV du 16 juillet 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4325 du vendredi 16 juillet 2021 – Roland est introuvable ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il s’apprêtait à dire la vérité à ses enfants sur sa fausse maladie, il a disparu… Mirta est inquiète et prévient Thomas et François !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4325

Fanny reprend ses esprits et décrit aux autres une bête de deux mètres de haut. Ils se demandent dans quel enfer ils ont échoué. Valentin est en train de perdre espoir et s’inquiète pour Laetitia qui tremble de fièvre. De son côté, Fanny est au plus mal et craque, elle a l’impression de devenir folle. La sentant fébrile, Vidal la prend dans les bras. Bilal est persuadé que l’île renferme un trésor, et dérobe la carte discrètement. A Céline et Rochat, il raconte qu’il part chercher du bois et s’enfonce tout seul dans la forêt…



Franck pense que la séparation avec Camille sera bénéfique pour Emma qui va pouvoir se recentrer sur Mathis. L’enquête sur Jacob est bouclée et Cissé propose à Ariane un diner qu’elle refuse. L’entente entre Cissé et Robin se corse et le commissaire impose ses règles…

Thomas apprend par son frère qu’il a été déshérité. De son côté, Sophie découvre le vrai visage de François qui affirme que le bar du Mistral lui appartient…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4325 du 16 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

