Plus belle la vie en avance : Ariane sous le charme de Jacob (vidéo PBLV épisode n°4323)

Alors que Jacob va une fois de plus réussir à tromper la police dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Ariane va tomber sous son charme ! Persuadée qu’il est lui aussi une victime du tueur et même qu’il lui a sauvé la vie, Ariane le remercie et propose qu’ils se tutoient…

Dans l’épisode de mercredi prochain, Ariane semble entrain de tomber amoureuse de lui !



Et le plan de Jacob fonctionne à merveille puisque Cissé arrive et confirme que l’adn retrouvée dans la chambre de Michel Augier matche bien avec celle retrouvée dans la cabane où Jacob séquestrait Lucie et Camille. Cette dernière confirme que Jacob était bien l’occupant de la chambre au Céleste.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4323 du 14 juillet 2021

