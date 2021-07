Un si grand soleil en avance : Elsa en larmes (résumé + vidéo épisode n°683 du 7 juillet 2021)

5 ( 3 )



Un si grand soleil du 7 juillet en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elsa va craquer dans les bras de Virgile ce soir dans votre feuilleton « Un si grand soleil ». En effet, elle a bien failli se faire tuer par Gaëtan et elle réalise qu’elle n’a pas d’issue…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 683

Elsa rentre au camping après avoir échappé de justesse à Gaëtan, armé. Virgile voit bien qu’elle va mal et l’encourage à se confier sur ce qui ne va pas. Elsa lui avoue qu’elle n’en peut plus de cette vie et fond en larmes dans ses bras. Son frère lui manque et elle sait qu’il n’y a pas d’issue, elle ne s’en sortira pas. Virgile lui assure qu’il est là pour elle.



Et alors que les ados ont grandi et n’ont plus qu’une envie, prendre leur indépendance, Yasmine est elle aussi pressée d’aller de l’avant.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 7 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

