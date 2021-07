Plus belle la vie en avance : Jacob réussit à tromper la police (vidéo PBLV épisode n°4322)

5 ( 4 )



Aussi fou que cela puisse paraitre, Jacob va réussir à tromper la police la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, il va réussir à les embrouiller en faisant croire que c’est un client de l’hôtel le meurtrier derrière l’enlèvement d’Ariane et de lui-même !

Dans l’épisode de mardi prochain, il est interrogé par Cissé et Ariane à l’hôpital.



Il leur parle d’un certain Michel Augier, un client de l’hôtel pas net. Il explique est allé fouiller dans sa chambre et s’est fait capturer. Au Céleste, la police fouille cette chambre et prélève un ADN…

