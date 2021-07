Un si grand soleil : Johanna doute, Elisabeth persiste, Mo menacée, ce qui vous attend jeudi 29 juillet (épisode n°699 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°699 qui sera diffusé le jeudi 29 juillet, Elisabeth persiste à vouloir aider Julien à s’évader.



En effet, Alain pense que c’est de la folie et que Julien devrait se rendre… Il va parler à Cécile et plaide la cause de Julien. Elle accepte de reprendre le dossier à zéro mais il faut que Julien se rende. Elisabeth refuse catégoriquement !

De son côté, Johanna interroge Gaëtan sur la mort de Wilson. Il affirme qu’il ne le connaissait pas mais Johanna doute…



Mo est menacée. Elle a reçu une lettre avec une photo de Lila Marquant et un mot qui indique « elle te regarde et bientôt tu la rejoindras ». Inès encourage sa mère à porter plainte, elle refuse. Au même moment, monsieur Genton a lui aussi reçu une lettre de menaces et va au commissariat pour porter plainte. Il est convaincu que c’est le père de Lila qui se venge…

Mais face à Maryline qui lui parle de la lettre reçue par son ex belle-fille, Maurice assure que ça ne vient pas de lui !

Rendez-vous jeudi 29 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

