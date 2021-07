Un si grand soleil : Julien n’a pas tué Elsa, Lucille enquête, ce qui vous attend mercredi 14 juillet (épisode n°688 en avance)

5 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°688 qui sera diffusé le mercredi 14 juillet, on apprend que Julien n’a pas tué Elsa !



Annonces



Annonces

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 juillet 2021



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Wilson avoue à Baudry que c’est lui qui a tué Elsa ! Il était lui aussi chez les Bastide pour les diamants et alors qu’Elsa avait vu son visage, il l’a tuée.

Guilhem interroge lui aussi Julien, qui commence à douter de sa version des faits ! Il lui conseille de ne surtout pas parler de ses doutes à la police pour ne pas éveiller les soupçons. Et Johanna est interrogée par Alex. Elle affirme que Julien a été violent avec elle plusieurs fois… Mais elle pense qu’il n’a pas voulu tuer Elsa.



Annonces





De son côté, Laetitia vient voir Manu et lui demande de ne surtout rien révéler de sa relation avec Elsa. Il risque la prison, elle ne veut pas qu’il prive sa fille de son père.

Manu parle à Virgile du logiciel espion qu’Elsa avait placé dans son téléphone et de son interêt pour son enquête en cours. Virgile le met en liaison avec José, qui leur raconte sa dernière entrevue avec Elsa. Manu est sous le choc en apprenant qu’Elsa comptait partir faire sa vie à l’autre bout du monde et qu’elle ne laisserait derrière elle que Virgile…

Quant à Lucille, elle enquête sur un étrange accident de la route survenu dans la nuit. La victime, c’est Sébastien Latour, l’un des témoins de l’affaire Lila Marquant…

Rendez-vous mercredi 14 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Ludo amoureux, une nouvelle coloc, ce qui vous attend cet été

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés