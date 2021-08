Audiences TV prime samedi 7 août 2021 : « Mongeville » encore leader, record pour « Fort Boyard » , « Good Singers » en difficulté

4.5 ( 8 )

Audiences TV prime samedi 7 août 2021. On prend les mêmes et on recommence. Nouvelle victoire de France 3 hier soir avec un épisode en rediffusion de la série « Mongeville ».



Ainsi l’épisode « Parfum d’amour » a pu compter sur 4.06 million de fidèles soit 21.5 % du public présent devant son poste de télévision. Quand on pense que France 3 a décidé d’arrêter cette série qui squatte pourtant la première place des audiences…

Audiences TV prime samedi 7 août 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec « Fort Boyard ». L’équipe du jour a tenu en haleine 2.97 millions de téléspectateurs pour 16.8% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.



Notez qu’il s’agit d’un record d’audience pour la saison mais aussi les excellentes performances réalisées sur cibles avec notamment 29% de pda sur la très convoitée cible de la femme de moins de 50 ans responsable des achats ou bien encore 54% auprès des enfants de 4-10 ans.

#Audiences #FortBoyard : Record de la saison ! 🥈 2 968 000 Tlsp /16,8% Pda sur les 4 ans et +

🥇29% PdA sur les FRDA

🥇 29,4% PdA sur les 15/24 ans

🥇 28,4% PdA sur les Ind25/49 ans

🥇48,2% PdA sur les 4/14 ans

🥇 54,2% PdA sur les 4/10 ans 👏 à @olivierminne et l'équipe pic.twitter.com/IuxnqsPYr6 — ALPfr (@Alpfr) August 8, 2021

Soirée beaucoup plus difficile pour TF1 et son divertissement « Good Singers ». Animé par Jarry, il n’a réuni que 2.06 millions de personnes soit à peine 11.7% des téléspectateurs. C’est le pire score jamais enregistré par l’émission.

On retrouve ensuite France 5 avec son magazine d’évasion « Echappées Belles ». Hier soir rediffusion de « Week-end en Camargue » vu ou revu par 1.45 million de Français soit 7.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

#Audiences

Belle performance pour #Echapéesbelles hier soir à 20h50 en week-end en #Camargue présenté par @TigaForReveurs ▪️1,4 million de téléspectateurs et 7,6% de PdA pic.twitter.com/DKqXHgMTMH — France5servicepresse (@servicePresseF5) August 8, 2021

Flop confirmé pour M6 et le retour de « Seal Team ». Les deux premiers épisodes de la soirée n’affichent que 1.24 million de fans et 6.7% de part de marché.

