« Belle, belle, belle » : histoire et interprètes du téléfilm de TF1 ce soir (lundi 23 août 2021)

« Belle, belle, belle » c’est le titre du téléfilm proposé par TF1 ce soir, lundi 23 août 2021. Il sera diffusé dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« Belle, belle, belle » : l’histoire de votre téléfilm

Voici l’histoire de votre téléfilm diffusé en deux parties…

Alice est une trentenaire bourrée de complexes. Elle se trouve moche et grosse. Son manque de confiance en elle l’empêche d’entreprendre quoi que ce soit, professionnellement ou sentimentalement. A la suite d’une chute sur la tête, elle se réveille persuadée d’être devenue, comme par magie, une fille sublime. Armée de cette toute nouvelle assurance, plus rien ne lui résiste : elle décroche le job de ses rêves et rencontre l’amour. Mais que se passera-t-il si cette illusion disparaît ? Alice sera-t-elle capable de garder cette estime d’elle-même qui lui a tant fait défaut jusque-là ?

Casting : interprètes et personnages

Au casting :



Joséphine Draï (Alice), Reem Kherici (Capucine), Arié Elmaleh (Benjamin), Jarry (Greg), Catherine Hosmalin (Nanou), Déborah Lukumuena (Selma), Suzanne de Baecque (Camille), Audrey Pirault (Clarisse), Riadh (Ryan), Constance Jablonski (Constance), Sarah Zaghroun (Vanessa), Dan Herzberg (Gérard), Lison Daniel (Luna), Zoé Bruneau (DRH Chastaing), Romain Brau (Réceptionniste Chastaing), Marie-Thérèse Priou (Patronne Karaoké), Valentine Dufloo (Femme hot yoga), Chloé François (Employée Chastaing), Thierry Simon (Homme affaires Lille), Grégory Amsis (Habitué 1 hot yoga), Joss Berlioux (Habitué 2 hot yoga), Horia (Youtubeuse), Julien Cheminade (Louis), Ambre Dubrulle (Jeune fille cantine), Karine Phong (Chanteuse)

Et avec la participation de Macha Méril (Lili) et Marc Ruchmann (Dimitri)

La bande-annonce

En attendant ce soir, voici la bande-annonce de votre téléfilm…

Pour la suite, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.